الامارات | البطولات الإفريقية والمباريات المؤجلة تربك الدوري المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت المباريات المؤجلة ومشاركة الأندية المصرية في بطولتي إفريقيا في إرباك مواعيد مباريات الجولة 21 للدوري المحلي الممتاز لكرة القدم التي تنطلق غدا الأحد.

ولأول مرة ستقام مباريات جولة واحدة خلال تسعة أيام يتخللها إقامة مباراة مؤجلة للأهلي مع المقاولون العرب وقبل نهاية الأيام التسعة سيلعب المقاولون العرب مرة اخرى مع سموحة ضمن الجولة ذاتها بعد تأجيل المباراة بسبب مباراة الأهلي.

وتنطلق غدا الأحد مباريات الجولة 21 وتستمر حتى 13 مارس آذار الجاري.

وستنطلق الجولة بمباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا وسيتخلل الجولة أربع مباريات للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا ومباراتين لبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 41 نقطة من 17 مباراة وله 3 مباريات مؤجلة بينما يتقاسم بيراميدز وفيوتشر المركز الثاني برصيد 39 نقطة ولكن من 20 مباراة.

وستقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة من الجولة 17 لتقام يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى الأهلي لتصحيح أوضاعه في المسابقة المحلية وإيقاف نزيف النقاط بعد أن فقد نقطتين في الدقائق الأخيرة أمام الداخلية العائد للدوري الممتاز ويأمل السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في حصد النقاط الثلاث في أولى مبارياته المؤجلة على أمل توسيع الفارق مع منافسيه على الصدارة بيراميدز وفيوتشر.

ويأمل شوقي غريب مدرب المقاولون تعويض خسارته الأخيرة أمام فاركو بتحقيق نتيجة ايجابية أمام الأهلي تساعده على المنافسة على أحد مراكز المربع الذهبي للعودة مجددا لخوض المنافسات الخارجية بأفريقيا أو العربية.

ويحتل المقاولون المركز السادس برصيد 32 نقطة خلف الزمالك الخامس بفارق نقطة واحدة.

ويخشى كولر على لاعبيه من تواصل المباريات حيث يتحتم على الأهلي مواجهة كوتون سبور الكاميروني اليوم السبت قي دوري ابطال أفريقيا ثم مواجهة المقاولون العرب بعدها بثلاثة أيام بسبب ما يعانيه الأهلي من غيابات كبيرة بين صفوفه بسبب الاصابات وعدم وجود الوقت الكافي للتعافي.

وتقام يوم الاثنين مباراتين في الجولة 21 فيلتقي الداخلية مع ضيفه غزل المحلة كما يلتقي المصري البورسعيدي مع ضيفه طلائع الجيش.

وتقام يوم الثلاثاء مباراة الأهلي مع المقاولون وفي نفس اليوم سيلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في برج العرب.

ويلتقي الإسماعيلي مع فاركو يوم الأربعاء المقبل ويشهد نفس اليوم مباراتين في الكونفدرالية، حيث يلعب بيراميدز مع أسكو كارا من توجو بينما يستضيف فيوتشر فريق الجيش الملكي المغربي.

وتأجلت مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري بسبب انشغاله بمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدوري الأبطال.

ويوم السبت المقبل سيلتقي المقاولون مع سموحة، وبعدها بيوم واحد يلعب أسوان مع فيوتشر والزمالك مع إنبي.

وتختتم مباريات الجولة يوم الاثنين 13 مارس بمباراة البنك الأهلي مع بيراميدز.