شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتفاق الحوطة يتوج ببطولة كأس حضرموت السابعة لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توج فريق الإتفاق بالحوطة ببطولة كأس حضرموت السابعة لكرة القدم عقب فوزه على فريق شعب حضرموت بركلات الترجيح 4 / 2 وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم وانتهى وقتها الأصلي بهدف لمثله.

وعقب إنتهاء المباراة قام وزير التربية والتعليم طارق العكبري ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، بتتويج فريق إتفاق الحوطة بكأس البطولة، واهداءه مفتاح الحافلة سعة "26 راكبًا مقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة، ومبلغ 5 ملايين ريال، كما قام بإهداء الوصيف فريق شعب حضرموت شيكًا بمبلغ 3 ملايين ريال، ومنح جائزة أفضل حارس مرمى لحارس فريق نادي تضامن حضرموت باسم الدقيل، وجائزة الهداف لنجم شعب حضرموت ماجد باسلوم.

وشهدت إستراحة ما بين الشوطين تكريم عدد من الشخصيات لارياضية والجهات التي ساهمت في إنجاح البطولة التي شارك فيها 44 ناديًا.

حضر المباراة عدد من وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين والمسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية والكوادر الرياضية وجماهير قدرت أعدادها بأكثر من 30 الف مشجع.