شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: أحرجنا فيوتشر وندرس منح لاعبى الإسماعيلي مكافأة إجادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن لاعبي الدراويش أصبحوا أكثر تماسكاً الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح فى اللقاء الأخير أمام فيوتشر والذى انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال خليل فى تصريحات لبرنامح "صباح أون تايم"، "شاهدت لقاء الأمس من الملعب وروح لاعبي الإسماعيلي كانت رائعة ونسعى للاستمرارية للمحافظة على عدم الخوف من الهزيمة وحصد النقاط، والاسماعيلي كان أكثر تماسكا فى لقاء الأمس رغم أنه كان يواجه منافسا قويا وهو فيوتشر ونجحنا فى إحراجه، ولذلك أثنى على الجهاز الفني لحمزة الجمل".\

وأضاف متحدث الإسماعيلى، "تحدثت مع رئيس اللجنة لصرف حافز للاعبين ومكافأة إجادة لحفاظ اللاعبين على عدم الهزيمة، والقرار يرجع إلى اللجنة".

وتابع خليل، "لا شك أن أول خطوة للخروج من الوضع الحالي الاتفاق على هدف مشترك وهو إنقاذ النادي وعودته لوضعه الطبيعي، ولذلك يجب على الجميع أن يتكاتف، الإسماعيلي حاليا يعانى من تراكمات كثيرة جدا وبيع اللاعبين وعدم توفير البديل الكفء هو أولى خطوات الفوضى والانهيار وإهدار المال العام، هذا أدى لمشكلة كبيرة وهي أن النادي داخله ملايين لكن لا يستفيد بها.

وأضاف، "لدينا أجندة من ضمنها تنمية موارد النادى، ولا يعني ذلك بالضرورة بيع لاعبيه، كان هناك قصور فى المهام الموكلة للمجالس السابقة، لما تيجي تقول مش قادر ومش معايا فلوس طب انت جاي ليه".

واختتم خليل تصريحاته قائلا، "اللاعبون لديهم رغبة فى الخروج من النادى بسبب الإغراءات ودخول الشركات والاستثمار للمسابقة، والأندية الشعبية ضايعة فى الرجلين، لذلك يجب أن تطور من نفسها في اختيار مجالس إدارتها، وشركات التسويق حل مبدأي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".