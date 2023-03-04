شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والقطن الكاميروني الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي ونظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين، ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة بالفوز على الهلال في جنوب إفريقيا ثم الانتصار على القطن الكاميروني والتعادل أمام الأهلي في ملعب الأخير.

وتأهل الاهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وتأجلت مباراة الأهلى مع القطن الكاميروني فى الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد وأخيراً تعادل الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.