الطلائع يعلن جاهزية خالد قمر لقيادة الهجوم أمام المصرى بالدورى

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى طلائع الجيش جاهزية خالد قمر مهاجم الفريق للعودة للقائمة بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب تنفيذه لبرنامج تأهيلى للتعافى من شد فى العضلة الخلفية.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفا.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا كبيرًا على حساب منافسه طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري ، وأقيمت مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة ضمن لقاءات الجولة الـ20 من المسابقة المحلية.

وتقدم أجوستينيو بالهدف الأول لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 13، وسجل كريم طارق هدف التعادل لطلائع الجيش بالدقيقة 27 ،وأضاف مابولولو هدف الاتحاد السكندري الثاني بالدقيقة 35 من ضربة جزاء، وتابعه بالهدف الثالث له ولزعيم الثغر في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز محمود وادي الهدف الثاني لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 64 ويقلص الفارق لنتيجة 3-2 لصالح الاتحاد السكندري ، وسجل خالد الغندور الهدف الرابع لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 74، تابعه الهدف الثالث للطلائع عن طريق إسلام محارب في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.