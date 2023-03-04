شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بازوكا يعيد هيكلة قطاع الناشئين فى الإسماعيلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عبد الرازق بازوكا رئيس قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى البدء في مرحلة إعادة هيكلة قطاع الناشئين في القلعة الصفراء بعد توليه المسئولية الفنية مجدداً حيث أستقر على إجراء تعديلات على الأجهزة الفنية للفرق بمختلف مراحلها السنية بهدف تجديد الدماء ومنح الفرصة للمدربين المتميزين الذين يمتلكوا القدرات والإمكانيات لإعادة هيبة قطاع الناشئين بالاسماعيلى الذى كان بمثابة منجم مواهب لكل فرق مصر وليس الدراويش فقط.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، تعيين سيد بازوكا نجم الدراويش الأسبق رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي خلفا لأحمد قناوى الذى انضم للجهاز الفنى للفريق الأول.

على صعيد مختلف، يستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه عماد حمدى نجم خط وسط الفريق في مباراة فاركو المقرر لها السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب عماد حمدى عن مباراة الاسماعيلى وفيوتشر بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

في سياق آخر، أعرب حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، عن حزنه بعد تعادل فريقه سلبيًا مع فيوتشر، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري.

وقال حمزة الجمل: "الأمور صعبة ولكن هنقدر نتخطاها كجمهور وجهاز فني ولاعبين وإدارة مافيش استسلام".

وأضاف: «استلمنا النادي ووضع الفريق في جدول ترتيب صعب، بالإضافة إلى وجود مشاكل فنية ولاعيبة مش جاهزة، لازم كلنا نشتغل للخروج من تلك الكبوة سريعًا".

وتابع: «فيوتشر فريق كبير لديه استقرار فني وجهاز فني على مستوى عالي»، مشيرًا: «تأخرنا في التغييرات لأن اللاعيبة مش جاهزة ذهنيًا، عبدالرحمن مجدي بعيد عن المباريات منذ فترة طويلة وغير جاهز من الناحية البدنية".

واختتم حمزة الجمل تصريحاته قائلًا: «أعد جمهور الإسماعيلي بتحسين الوضع في المباريات القادمة».