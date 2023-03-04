فيريرا يجهز الونش لمباراة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأبيض لمباراة الترجى التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكلف فيريرا، الجهاز المعاون بوضع برنامج بدني وفني مكثف لتجهيز محمود الونش، سريعًا للمشاركة مع فريقه أمام الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا،وذلك بعد رفض الجهاز الفني مشاركة اللاعب في المباريات الماضية رغم جاهزيته الفنية ومشاركته في التدريبات الجماعية خوفاً من التسرع بالدفع به خصوصاً أنه عائد من إصابة قوية.

فى سياق متصل أغلق الجهاز الفني لفريق الزمالك، صفحة مواجهة بيراميدز التى جمعتهما أمس، الجمعة، وانتهت بالتعادل السلبي على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز وبدأ الفريق الأبيض الاستعداد جيدًا لمواجهة الترجى التونسي، كونها بمثابة مباراة عنق الزجاجة لتحديد مصير الأبيض من استكمال مشواره بدور المجموعات.

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة الدورى بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام الترجى في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشدداً على أهمية اللقاء خصوصاً أن بمثابة تحديد مشوار الفريق من المنافسة أو الخروج من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينوى فيريرا خلال الحصص التدريبية مع اللاعبين تحفيظهم بعض الجمل الخططية والفنية لتنفيذها في مباراة الترجى التونسي، فضلاً عن عقد اجتماعات مكثفة معهم لإخراجهم من الحالة التي مروا بها طوال الفترة الماضية بسبب سلبية نتائج الفريق.