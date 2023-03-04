شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتش عن عودة الانتصارات أمام القطن الكاميرونى الليلة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره القطن الكاميرونى في السادسة مساء اليوم السبت بستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى واستغلال إقامة المباراة بملعبه بحضور جماهيري يقارب العشرة الاف مشجع من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الاهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وتأجلت مباراة الاهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وبدأ القطن الكاميرونى مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة ماتلاما بطل ليسوثو في الدور التمهيدى للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد والفوز بهدف دون رد إياباً، ثم تخطى عقبة رويال ليبوباردس في دور الـ32 بالتعادل بهدف لكل فريق ذهاباً ثم الفوز إياباً بهدفين مقابل هدف.

وفى دور المجموعات تلقى القطن الكاميرونى هزيمتين أمام صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم من الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بإستعادة الانتصارات الافريقية بعد التعادل مع صن داونز بهدفين لكل فريق رد لتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم.

وقاد كولر الأهلى فى 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 19 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

ويفقد الاهلى جهود عدد كبير من لاعبيه في مباراة القطن الكاميرونى الليلة وهم أكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح وحسين الشحات ومحمود متولى و وأحمد عبد القادر وعمرو السولية للإصابة كما يغيب التونسى محمد الضاوي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

في المقابل، أكد هامان جابريل، المدير الفنى لنادى القطن الكاميرونى، صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلى ، حيث قال للاعبيه:"لم نفز على الأهلي مطلقًا وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا بكل تأكيد، لم يعد أمامنا غير تحقيق نتيجة إيجابية، وجئنا للقاهرة من أجل تقديم كل ما لدينا داخل أرضية الملعب ليس لدينا ما نخسره أو نخاف منه، بالتالي سنقدم كل شيء للحفاظ على حظوظنا".

وأضاف جابريل: "الأهلي ليس أمامه فرصة لخسارة نقاط جديدة أمامنا وهو ما يصعب من مهمتنا أكثر بعد فقدان 5 نقاط في أول جولتين، نحن الطرف الأضعف في المجموعة ونتائج الأهلي ستعقد من مهمتنا أكثر".

وواصل مدرب القطن الكاميروني: "الأهلي عملاق الكرة الإفريقية ولديه كل الاحترام وسنحاول بذل كل ما لدينا أمامهم لمحاولة خطف أي نقاط، وما نحاول تحقيقه مع القطن الكاميروني في الوقت الحالي خاصة مع الصعوبات الكبيرة المالية التي نواجهها لكننا نحاول التعامل معها".