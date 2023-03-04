شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يقرر تثبيت تشكيل سيراميكا أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر التونسي معين الشعبانى، المدير الفني لفريق سيراميكا، على تثبيت تشكيل فريقه أمام حرس الحدود، في المباراة المقرر لها غدا الأحد على استاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويرفض الشعبانى إجراء تغييرات على تشكيل سيراميكا الذى بدأ به مباراة البنك الأهلى ومكون من حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام،خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويرغب المدير الفني لـ سيراميكا في تثبيت طريقة اللعب والتشكيل من أجل زيادة حالة الانسجام والتأقلم بين اللاعبين، خصوصا أن الفريق قدم مباراة جيدة في الجولة الماضية.

وطالب الشعبانى اللاعبين بمواصلة الانتصارات أمام حرس الحدود من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وتعويض الهزة التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية وأدت إلى تراجعه في جدول الترتيب.

وحرص الشعبانى، علي منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة الخططية والتي أشرف عليها وقادها بنفسه في إطار الاستعداد للمباراة وقام بشرح الأخطاء التي يقعون فيها خاصة الهجوم الذي ينهي الهجمات بشكل سلبي وهو ما يغضب المدير الفني الذي حذر من تلك السلبيات.