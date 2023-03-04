الإسماعيلى يستعيد جهود عماد حمدى أمام فاركو بالدورى بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه عماد حمدى نجم خط وسط الفريق في مباراة فاركو المقرر لها السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب عماد حمدى عن مباراة الإسماعيلى وفيوتشر بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وهدد حمزة الجمل لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة حال زيادة وزن أى لاعب، حيث يخضعون لقياسات وزن مستمرة تمهيداً لاستعادتهم الفورمة الفنية والبدنية لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

طالب حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، مجلس إدارة ناديه برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى بضرورة تغيير لائحة فريق الكرة، بحيث تتضمن بنودا تحفيزية لاستعادة الانتصارات وتصحيح المسار فى جدول الدوري، بجانب وضع بنود تقضى بعقاب اللاعبين الذين لا يلتزمون بتعليمات الجهاز الفني تمهيداً لعودة الانضباط والالتزام لصفوف الفريق الأصفر.