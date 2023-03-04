شكرا لقرائتكم خبر عن زد يلتقي اليوم مع الإنتاج الحربي بالقسم الثانى.. وملوى يستضيف المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثالثة عصر اليوم السبت، مباراتان في إطار منافسات الأسبوع العشرين من دوري القسم الثاني، بين زد والإنتاج الحربي في مجموعة القاهرة، وملوي مع مصر المقاصة في مجموعة الصعيد.

يلتقى فريق زد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة بالتساوى مع القناة برصيد 40 نقطة قبل لقاءات هذا الأسبوع، مع فريق الإنتاج الحربي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، وطالب مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد اللاعبين بضرورة الاستمرار في تقديم الأداء المتميز وتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة، وحذر من خطورة فريق الإنتاج الحربي خاصة بعد الفوز في المباراة الأخيرة، فيما يسعى مصطفى عبده المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق المفاجأة والتقدم في جدول الترتيب.

وفي مجموعة الصعيد، يستضيف فريق ملوى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 31 نقطة، حيث يسعى إبراهيم صدقي المدير الفني لفريق ملوى في استغلال عاملي الأرض والجمهور في اقتناص الثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول الترتيب، فى المقابل يأمل طارق حجاج مدرب فريق مصر المقاصة في العودة بالثلاث نقاط من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود.