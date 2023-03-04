الامارات | سبب غريب يمنع مبابي من شراء سيارة فيراري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لا يستطيع شراء السيارة الفاخرة من طراز فيراري لسبب غريب.



وأوضحت الصحيفة أنه رغم أسطول السيارات الفاخرة التي يمتلكها الدولي الفرنسي، ولكن لا يستطيع شراء فيراري.



وأشارت إلى أنه كان سيحصل أخيراً على السيارة الإيطالية الشهيرة ولكنه بما أنه لن يتمكن من قيادتها لم يقرر شراءها.



وأضافت أن مبابي لا يمتلك حتى الآن رخصة قيادة رغم امتلاكه العديد من السيارات الفاخرة ولكنه يعتمد على سائق خاص لقيادة هذه السيارات.



ونشرت تصريح سابق للاعب باريس سان جيرمان قال فيه إنه من عيوب النجاح المبكر في كرة القدم أنه فاته أشياء بسيطة للقيام بها مثل الحصول على رخصة قيادة.



وبينت أنه رغم عرض سان جيرمان على مبابي بأن يدفع رسوم حصوله على دروس في القيادة في مدرسة تعليم ولكن اللاعب الفرنسي لا يعتبر ذلك ضرورياً.



وختمت بأنه منذ وصول اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى باريس وهو يعتمد بشكل أساسي على خادم شخصي وطباخ وسائق.