شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يصحح أخطاء لاعبى فاركو استعداداً لمواجهة الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشرى المدير الفنى لفاركو على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بفوز فاركو بهدفين مقابل هدف فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى، وذلك لعدم تكرارها فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ21 للمسابقة.

ويسير طارق العشري بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق ، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.