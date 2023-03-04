شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تقريراَ طبياً عن حالة شيكابالا وعمر جابر قبل مباراة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من الجهاز الطبي للأبيض تجهيز إعداد تقرير طبى كامل عن حالة اللاعبين المصابين فى الفريق وعلى رأسهم شيكابالا، الذى يعانى من نزلة برد شديدة أبعدته عن مواجهة بيراميدز الماضية في الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فضلاً عن الاطمئنان عن حالة عمر جابر الذى يعانى من إصابة عضلية.

ويرغب فيريرا في الوقوف على مدى جاهزية الثنائى قبل مواجهة الترجى التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني بنادى الزمالك، صفحة مواجهة بيراميدز التى جمعتهما أمس وانتهت بالتعادل السلبي، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز وبدأ الفريق الأبيض الاستعداد جيدًا لمواجهة الترجى التونسي، كونها بمثابة مباراة عنق الزجاجة لتحديد مصير الأبيض من استكمال مشواره بدور المجموعات.

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة الدورى بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام الترجى في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشدداً على أهمية اللقاء خصوصاً أن بمثابة تحديد مشوار الفريق من المنافسة أو الخروج من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينوى فيريرا خلال الحصص التدريبية مع اللاعبين تحفيظهم بعض الجمل الخططية والفنية لتنفيذها في مباراة الترجى التونسي، فضلاً عن عقد اجتماعات مكثفة معهم لإخراجهم من الحالة التي مروا بها طوال الفترة الماضية بسبب سلبية نتائج الفريق.