شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطمئن على جاهزية أبو السعود لمواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمئن الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، على جاهزية محمود أبو السعود حارس مرمى الفريق، للمشاركة في اللقاء المقبل أمام النادي الأهلي، وكان أبو السعود قد شعر ببعض الآلام في مباراة فريقه الأخيرة أمام فاركو، على مستوى الركبة، إلا أن الجهاز الطبي أكد جاهزية اللاعب لمواجهة الأهلي.

وعاد أمس الجمعة، فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، إلى استئناف تدريباته، وذلك بعد انتهاء الراحة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الهزيمة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 3 لقاءات فقط، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وتعتبر هزيمة المقاولون العرب أمام فاركو، هي الهزيمة الأولى لذئاب الجبل في عام 2023، حيث لم يتعرض المقاولون للخسارة منذ بداية العام الجاري، بينما كان فريق المقاولون قد خسر أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في 7 ديسمبر الماضي، ثم أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي أيضاً.

ويستهدف فريق المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بالدوري خلال الموسم الجاري للعودة إلى المشاركة في البطولات القارية والعربية.