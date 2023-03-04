شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستعين برباعية الاتحاد لدراسة الطلائع قبل مواجهة يوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، بالمباريات الماضية لفريق طلائع الجيش، وأبرزها مباراة الاتحاد السكندرى في الجولة الماضية، والتي انتهت بفوز كبير للاتحاد برباعية مقابل 3 أهداف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلائع قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وعقد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببورسعيد استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والمقر لها الاثنين المقبل، حذرهم خلالها من انتفاضة لاعبي طلائع الجيش في المباراة المقبلة بعد الهزيمة التي تلقاها في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وشدد حسام حسن على ضرورة الابتعاد عن التهور والخشونة الزائدة في الملعب والتي كلفت الفريق حالتي طرد في مباراتين متتاليتين وأثرت على هزيمته أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يستعيد الفريق توازنه في اللقاء الثاني أمام بيراميدز ويتعامل سلبيا، ثم يفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددي.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 20 مباراة، فاز في 5مط مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 18 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 20 مباراة فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.