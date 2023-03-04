شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يرحب بتجديد عقده مع الاتحاد السكندرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بتجديد عقده مع سيد البلد خصوصاً أنه يعتبر النادى بيتاً له بعدما لمس العلاقة الطيبة مع مجلس الإدارة، حيث استقر الخواجة على عقد جلسة مع المسئولين خلال الأيام المقبلة لوضع الرتوش النهائية على عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

واتفق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على بقاء الصربي زوران مانولوفيتش، على رأس قيادة الفريق، بعد النتائج المميزة التي يقدمها، وقادت زعيم الثغر إلى اقتحام المربع الذهبي للدورى المصري الممتاز، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين.

واستقر مسئولو زعيم الثغر على تفعيل البند الخاص بتجديد عقد زوران مانولوفيتش تلقائياً لموسم إضافى بعد اقتراب انتهائه نهاية الموسم الجاري، وذلك في خطوة منهم لفرض مزيد من الاستقرار على الفريق، واستمرار تقديم المستوى والأداء الجيد، الذى يعيشه سيد البلد في الفترة الحالية.

في سياق مختلف يعود الاتحاد السكندرى إلى تدريباته الجماعية يوم الأحد المقبل استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 16 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويبدأ فريق سيد البلد استعداداه للمحلة الأحد المقبل بعد الراحة السلبية التي منحها الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق للاعبين عقب الفوز على طائع الجيش في المباراة الماضية.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في ثلاثاة مواجهة، بينما خسر 6 مباريات.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.