شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع قاعدة التحكيم بضم 60 حكم ومساعد من الوجوه الصاعدة للممتاز والمظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الحكام الرئيسية الدفع بعدد كبير من الوجوه الجديدة في مسابقات الدوري بالقسمين الاول والثاني خلال الأسابيع الأخيرة للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.

أكد توفيق السيد مسؤول التعيينات في لجنة الحكام أن هناك خطة تم البدء فى تنفيذها من خلال تنسيق كبير من محمد فاروق القائم بأعمال رئيس اللجنة والمناطق ، لضخ وجوه جديدة تكون قاعدة مع الدوليين وحكام الدرجة الأولى المميزين للاعتماد عليهم في المباريات المقبلة ،حيث هناك تنسيق مع لجان المناطق لترشيح الحكام الصاعدين الذين يمتلكون مواهب حقيقية يحتاجون للثقل فقط وجارى تجهيزهم من خلال محاضرات وتدريبات ليكونوا قادرين علي الظهور بشكل جيد .

وكشف السيد عن اختيار قرابة الـ60حكم وحكم مساعد ضمن خطة توسيع القاعدة التحكيمية في ضوء دعم كبير من اتحاد الكرة والذين طلب ضخ وجوه جديدة .