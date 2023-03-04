شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقر على تفعيل بند شراء خالد صبحى من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تفعيل بند شراء مدافع الفريق خالد صبحى والمعار من نادي سيراميكا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وينوى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى تفعيل بند شراء المدافع خالد صبحى من نادى سيراميكا، ودفع مبلغ 2 مليون جنيه قيمة التفعيل بعد المستوى اللافت للنظر الذى ظهر عليه اللاعب في مباريات سيد البلد واقتناع زوران مانولوفيتش بقدراته وإمكانياته الفنية.

ويعود الاتحاد السكندرى إلى تدريباته الجماعية يوم الأحد المقبل استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 16 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويبدأ فريق سيد البلد استعداداه للمحلة الأحد المقبل بعد الراحة السلبية التي منحها الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق للاعبين عقب الفوز على طائع الجيش في المباراة الماضية.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في ثلاثاة مواجهة، بينما خسر 6 مباريات.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.