شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعالج الأخطاء فى المقاولون قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على استكشاف ومعالجة الأخطاء التي تسببت في تلقي ذئاب الجبل للهزيمة الثالثة لهم خلال الموسم الجاري بعد الخسارة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 20 من الدوري.

ويسعى جهاز المقاولون إلى معالجة الأخطاء بشكل سريع قبل اللقاء القادم لذئاب الجبل، والمقرر أن يجمع المقاولون العرب والنادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة 17.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 3 لقاءات فقط، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وتعتبر هزيمة المقاولون العرب أمام فاركو، هي الهزيمة الأولى لذئاب الجبل في عام 2023، حيث لم يتعرض المقاولون للخسارة منذ بداية العام الجاري، بينما كان فريق المقاولون قد خسر أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في 7 ديسمبر الماضي، ثم أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي أيضاً.

ويستهدف فريق المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بالدوري خلال الموسم الجاري للعودة إلى المشاركة في البطولات القارية والعربية.