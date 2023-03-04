شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: فيريرا مستمر فى منصبه وسنحل أزمة القيد سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سليمان وهدان، عضو مجلس الزمالك، استمرار البرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق في منصبه، ولا نية لتغييره أو رحيل أي فرد سواء من الجهاز الفني.

وقال وهدان، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إن فريقه تعرض للظلم التحكيمي من جانب حكم مباراة محمد عادل، والذي أدار لقاء بيراميدز والزمالك، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تجاوز فى حق ناديه.

وتابع وهدان أن الزمالك سيدفع الغرامة المستحقة على النادي للأفريقي التونسي بسبب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة، وستتم تسوية هذا المبلغ وتزال العقوبة الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولن يتم إيقاف القيد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض غرامة مالية على نادي الزمالك بشأن رعاية اللاعب سيف الدين الجزيري، إلا أن النادي الأبيض لم يدفع ليتم إيقاف القيد ثلاث فترات.

وأوضح وهدان: "نتحرك إداريا داخل النادي، والموضوع لا يثير أي قلق"، وتابع: "على الجميع تحري الدقة ويكفى الزمالك ما هو فيه الآن. لدينا جهاز فني ولاعبون وهم بشر في نهاية المطاف ويتأثرون، هذه رسالتي لجماهير الزمالك وأي جماهير في كرة القدم".