شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى اليوم السبت 4 / 3 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة القطن الكاميرونى بدوري أبطال أفريقيا اليوم السبت فى مباراة هامة تحدد مستقبل المارد الاحمر فى النسخة الحالية من البطولة.

وتأهل الاهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

تأجلت مباراة الأهلى مع القطن الكاميروني فى الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد وأخيراً تعادل الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الاهلى في دوري الابطال

يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة بالفوز على الهلال في جنوب إفريقيا ثم الانتصار على القطن الكاميروني والتعادل أمام الأهلي في ملعب الأخير.

1_ ماميلودي صن داونز:7 نقاط من 3 مباريات

2_ الهلال السوداني: 6 نقاط من 3 مباريات

3_ الأهلي : نقطة من مباراتين

4_ القطن الكاميروني: 0 نقاط من مباراتين

سيناريوهات تأهل الاهلى لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

السيناريو الأول

أصبح من الضروري فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد فريق القطن الكاميروني أولًا والمقرر إقامتها يوم 3 مارس المقبل، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وليبقي على آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في حالة فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد القطن، ثم الفوز في مبارياته الـ3 الأخرى بـ مجموعات بطولة إفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باق النتائج.

السيناريو الثانى

أما في حالة فوز الأهلي في مباراتيه على القطن الكاميروني ثم الفوز على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلي في مباراتيه ضد القطن الكاميروني، والفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صنداونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب إفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.