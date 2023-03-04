بوروسيا دورتموند يهزم لايبزيغ ويرتقي لصدارة الدوري الألماني



واصل بوروسيا دورتموند عروضه القوية وحقق فوزاً صريحاً على ضيفه لايبزيغ بهدفين مقابل هدف الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



أقيمت المباراة على ملعب سيغنال ايدونا بارك معقل دورتموند وتمكن ماركو رويس من افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 من ركلة جزاء فيما أضاف إيمري تشان الهدف الثاني للفريق الأصفر والأسود في الدقيقة 39 من تسديدة متقنة.



وتحسن أداء لايبزيغ بشكل كبير في الشوط الثاني وتمكن لاعب وسط الضيوف إيميل فورسبيرغ من تضييق الفارق بإحرازه هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 74.



ورفع دورتموند رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط أمام بايرن ميونيخ والذي بإمكانه أن يستعيد الصدارة إذا ما تمكن السبت من التغلب على مستضيفه شتوتغارت في مباراة ستقام ضمن المرحلة ذاتها.



من جانبه تجمد رصيد لايبزيغ عند 42 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان مركزه الرابع.



(وكالات)