رونالدو يلتقي الطفل السوري الذي تمنى مقابلته أثناء الزلزال (فيديو)



تحققت أمنية الطفل السوري الذي ظهر في فيديو بعد وقوع زلزال 6 فبراير الماضي، بلقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، اليوم الجمعة.



ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو وثق لقاء الطفل السوري، والنجم كريستيانو رونالدو، وذلك استجابة لرغبة الطفل.



وأظهر الفيديو الطفل وهو يسلم على رونالدو قائلا له: " أنا أحبك"، معبرا عن فرحته بلقاء اللاعب.



وعلق تركي آل الشيخ قائلا: "فرحتك فرحه لي ...حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير".



وكان الإعلامي الإماراتي منذر المزكي نشر فيديو للطفل، أثناء زيارته لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وشرق تركيا، أعرب فيه الطفل عن أمنيته بمشاهدة كريستيانو رونالدو، مشدداً على عشقه لنادي النصر السعودي.



وعلق رئيس هيئة الترفية تركي آل الشيخ على الفيديو، قائلا: "يا ولدي أبشر واهلا وسهلا فيك انت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".



وفي وقت لاحق نشر آل الشيخ مقطع فيديو أظهر وصول الطفل إلى الرياض، كما نشر فيديو جديد للطفل وهو يزور أماكن ترفيهية ويلهو ويمرح في المملكة، قبل أن يلتقي رونالدو اليوم.



المصدر: الصحافة السعودية



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