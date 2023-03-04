الامارات | الوصل يعود إلى «الوصافة» من بوابة الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص فريق الوصل فوزاً ثميناً من ملعب مستضيفه فريق الظفرة بهدفين نظيفين أمس، ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين. وبهذه النتيجة استعاد الوصل المركز الثاني في جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة، بينما تجمدت نقاط الظفرة عند سبع في المركز قبل الأخير. ويدين «الأصفر» بالفضل إلى مدافعه المغربي سفيان بوفتيني، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 15، قبل أن ينجح في إضافة هدف الاطمئنان في الدقيقة 89 بواسطة الأرجنتيني شانكلاي. وأكد الوصل بانتصاره أنه يسير في الطريق الصحيح ليستمر في تضييق الخناق مجدداً على شباب الأهلي المتصدر بفارق نقطة واحدة، كما أن اللقاء كان بمثابة «بروفة» قبل مواجهة بني ياس الثلاثاء المقبل في ربع نهائي الكأس.