الامارات | الراجحي.. أول سعودي يتوّج بطلاً لـ «رالي أبوظبي الصحراوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات يزيد الراجحي أول سائق سعودي يتوّج بطلاً لرالي أبوظبي الصحراوي، الذي اختتم أمس، ويعد ثانية جولات بطولة العالم للراليات في الموسم الجاري. وتفوق الراجحي برفقة ملاحه تيمو غوتشالك في المرحلة الختامية التي امتدت لمسافة 206 كلم، ليحرز اللقب.

في المقابل، عزّز الفرنسي سيباستيان لوب تقدمه في بطولة كأس العالم للراليات، حيث أحرز ثاني أفضل زمن، وحصد 15 نقطة عزّز بها صدارته للترتيب العام على حساب القطري ناصر العطية.

ومهّد خروج القطري العطية من الرالي بعد حادث عنيف الأربعاء الماضي، الطريق لفوز الراجحي بلقب الرالي بسيارة تويوتا.

ووصل إلى خط النهاية في أبوظبي بفارق 12 دقيقة و31 ثانية على حساب التشيكي بروكوب بسيارة فورد رابتور.