الامارات | خلفان يسعد الجزيرة ويفسد «فرحة الملك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق الجزيرة فوزاً ثميناً ومثيراً من مضيفه الشارقة أمس، بثلاثة أهداف لهدفين، إذ سجل البديل خلفان مبارك هدف الفوز الغالي للجزيرة في الدقيقة «84»، بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل 2-2، خلال قمة الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين. وجاءت المباراة مثيرة ودراماتيكية ومجنونة، خصوصاً في الشوط الثاني الذي نجح خلاله الجزيرة في قلب الطاولة، والتقدم بهدفين مقابل هدف بعدما كان متأخراً بهدف، لكن لاعب الشارقة البرازيلي لوان بيريرا أعاد فريقه بتسجيل هدف التعادل في الوقت الحاسم لكن خلفان مبارك أدرك هدف الفوز لفريقه.

وقفز الجزيرة برصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، بينما الشارقة في المركز الخامس وظل بنقاطه الـ34، ليتلقى الخسارة الثانية على التوالي بعد أن خسر في الجولة الماضية من خورفكان بهدف نظيف. وقاد مدرب الشارقة كوزمين فريقه من المدرجات لحصوله على البطاقة الحمراء في كأس السوبر، فيما قاد الفريق من الملعب مساعد المدرب كاتالين نيكولا. فاجأ الشارقة ضيفه الجزيرة بهدف مبكراً انتهى عليه الشوط الأول سجله مهاجم الرأس الأخضر دجانيني بعد دقيقتين فقط على انطلاق المباراة. وتعادل الجزيرة بعدها في الشوط الثاني من ركلة جزاء سددها علي مبخوت «52»، قبل أن يتقدم بن شرقي للجزيرة بالهدف الثاني «62»، لكن البرازيلي لوان بيريرا نجح في إدراك التعادل للشارقة «78». وسعى الشارقة لتسجيل الهدف الحاسم، لكن الكلمة الأخيرة كانت لنجم الجزيرة خلفان مبارك الذي سجل هدف الفوز لفريقه في آخر دقائق المباراة.