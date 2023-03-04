الامارات | الشامسي: استراتيجية «العين» باللاعب المقيم أن يساعد النادي ويخدم كرة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق العين لكرة القدم، أحمد الشامسي، في تعليقه على التحقيق الذي أجرته «الإمارات اليوم»، عن اللاعب المقيم، وجرى نشره على مدار اليومين الماضيين، أن لاعب كرة القدم المميز، سواء أكان موطناً أم مقيماً أم محترفاً، فإنه هو من يثبت نفسه، ومن المستحيل أن يخرج من حسابات الأندية، مشيراً إلى أن الحديث حول أن اللاعب المقيم أثر في فرصة المواطن غير صحيح، وأن المميز هو من يثبت نفسه، وأنه من المبكر جداً الحكم على تجربة اللاعب المقيم.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن عقلية واستراتيجية نادي العين بخصوص اللاعب المقيم، هو أن يكون قادراً على مساعدة النادي، وأن يكون خياراً مستقبلياً لخدمة كرة القدم الإماراتية، وأضاف: «غالبية اللاعبين من فئة المقيمين في نادي العين هم على قدر كبير من المستوى والجودة الفنية والبدنية، وهم يتساوون حتى مع اللاعبين المحترفين».

وكشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم»، بالاستناد إلى بيانات رابطة المحترفين، أن الأندية سجلت 117 لاعباً في فئة المقيمين، عن الموسم الجاري 2022-2023 لدوري أدنوك لكرة القدم، إذ تبين أن هناك 34 لاعباً مؤثراً فقط، من إجمالي الأعداد المقيدة في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بمعيار مشاركة هؤلاء اللاعبين في أكثر من 50% من إجمالي مباريات الدوري، والتي بلغ عددها 17 مباراة لكل فريق حتى الآن.

وأكد مدير فريق العين أنه من المبكر جداً تقييم تجربة اللاعب المقيم، وقال: «يجب علينا الانتظار حتى نرى ما إذا كانوا سيرفعون من مستوى المنتخب الوطني في المستقبل، عملياً هنالك عينات إيجابية وتحتاج إلى الدعم فقط، بالتأكيد الحصيلة بأن 84 لاعباً دون إنتاجية هو رقم كبير، بالنسبة لنا لا يمكننا التعاقد مع لاعب من فئة المقيمين من أجل أن يجلس على دكة البدلاء».

وأضاف: «لابد أن يتم الدفع به في البطولات، كما لابد أن يكون من الأصل هو لاعب مميز وصاحب عطاء وفكر عالٍ، وأن يكون جاهزاً للمشاركة في أي وقت، وأن يثبت قدراته في أرضية الملعب».

وكان نادي العين تصدر قائمة أكثر الأندية استفادة من اللاعب المقيم، إذ إنه خلال المباريات الـ18 التي أقيمت في دوري أدنوك للمحترفين، أشرك معظم لاعبيه المقيمين، وكان من بينهم من حجز مقعده أساسياً في التشكيلة، على غرار المدافع البرازيلي إيريك جورجنيتس ومواطنيه جونتاس سانتوس ورفائيل أنتونيو، والأرجنتيني ماتياس بلاسيوس.

وحول تصدر العين القائمة، قال مدير فريق العين: «من المهم التدوير حتى بين اللاعبين المقيمين، وكما ذكرت لكم، فإن المستوى بين اللاعبين المقيمين والأجانب في نادي العين متقارب، وهذا العامل يساعد المدرب في الحصول على أريحية كبيرة في اختيار التشكيلة المناسبة».

وأشار الشامسي إلى أن نادي العين أيضاً لا يهمل بقية اللاعبين في القائمة، مستشهداً بمشاركة اللاعب الشاب المواطن عيسى خلفان في مباراة دبا الفجيرة، أول من أمس، وقال: «هو لاعب مهم ويخدم منتخب الشباب والأولمبي، وأعتقد أن مشاركته في المباراة تمنحه دافعاً كبيراً، ونأمل أن تكون بداية مسيرة ناجحة بالنسبة إليه مع الفريق الأول».