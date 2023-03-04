اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال إفريقيا

الأهلي - كوتون 20:00

مانشستر سيتي - نيوكاسل 16:30

أرسنال - بونموث 19:00

- ليدز 19:00

أتلتيكو مدريد - إشبيلية 00:00

فيورنتينا - ميلان 23:45

الدوري الألماني

شتوتغارت - بايرن ميونيخ 21:30

الدوري الفرنسي

سان جيرمان - نانت 00:00

كأس آسيا تحت 20

إيران - أستراليا 14:00

سورية - إندونيسيا 16:00

العراق - أوزبكستان 18:00

فيتنام - قطر 18:00

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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