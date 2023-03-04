الامارات | جبر الخواطر.. كريتسيانو رونالدو يحقق أمنية طفل سوري (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية أمنية الطفل السوري ربيع شاهين، الذي كان قد ظهر في فيديو مصور مع الإعلامي الإماراتي منذر المزكي، بعد أن تمنى الطفل الصغير مقابلة كريستيانو رونالد في نادي النصر السعودي.

وكان منذر المزكي قد نشر فيديو أثناء تواجده في سوريا مع فريق الإنقاذ الإماراتي عقب حدوث الزلزال المدمر الشهر الماضي، بعد أن قابل الطفل اليتيم وأكد له أنه من مشجعي نادي النصر ويتمنى مقابلة كريستيانو رونالدو.

وبعد انتشار الفيديو طلب المستشار تركي آل الشيخ مساعدته في البحث عن الطفل من أجل تحقيق أمنيته، وهو ما تحقق بالفعل، بعد أن نشر أل الشيخ فيديو عبر حسابه في "تويتر" أثناء تحقيق أمنية الطفل وسفره إلى السعودية لمقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي استقبل الطفل بحفاوة وحرص على الاحتفاء به للحظات خالدة بالنسبة للطفل وفرحة كبيرة.

وقال آل الشيخ في تغريدته: "فرحتك فرحه لي ...حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير".