شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث ترتيبات رحلتى جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مباراتى صن داونز والقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مباراتي صن داونز والقطن ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تتواصل الاتصالات مع السفارة المصرية في الدولتين للترتيب لهاتين الرحلتين الهامتين.

وقرر مجلس إدارة الأهلي تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا للقاء صن داونز، ضمن فعاليات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري الأبطال.

ويقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة مع الجهاز الفني للفريق لتوفير الراحة للاعبين والجهاز الفني، والأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية، تساهم في تأهل الأهلي إلى الأدوار النهائية للبطولة.

ومن المقرر أن يتجه الأهلي من جنوب أفريقيا عقب الانتهاء من مباراة صن داونز للكاميرون لخوض مباراة القطن في الجولة قبل الأخيرة لدوري المجموعات.