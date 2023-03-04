شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث ترتيبات رحلتى جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مباراتى صن داونز والقطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مباراتي صن داونز والقطن ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تتواصل الاتصالات مع السفارة المصرية في الدولتين للترتيب لهاتين الرحلتين الهامتين.
وقرر مجلس إدارة الأهلي تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا للقاء صن داونز، ضمن فعاليات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري الأبطال.
ويقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة مع الجهاز الفني للفريق لتوفير الراحة للاعبين والجهاز الفني، والأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية، تساهم في تأهل الأهلي إلى الأدوار النهائية للبطولة.
ومن المقرر أن يتجه الأهلي من جنوب أفريقيا عقب الانتهاء من مباراة صن داونز للكاميرون لخوض مباراة القطن في الجولة قبل الأخيرة لدوري المجموعات.
على صعيد متصل، أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن مباراة القطن الكاميروني غداً بطولة أفريقيا قوية وصعبة ولا بديل فيها عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ المارد الأحمر في التأهل للدور التالي.
ويلتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في السادسة من مساء غد، السبت، باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد والذي أُقيم ظهر اليوم، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة أن ترتيب المجموعة حالياً غير جيد وليس منطقياً أن يكون ترتيب الأهلي مُتأخر في المجموعة، كما هو الأن لكن الفرصة قائمة لتصحيح الأوضاع بدءاً من غد.
وشدد المدرب السويسري على أن جميع مواجهات دور المجموعات قوية وسنخوض مواجهة القطن بدافع الفوز فقط والأهلي فريق كبير وقادر على تصحيح مساره الأفريقي.
ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الاهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.