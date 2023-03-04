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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اختيار عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز رجلا لمباراة بيراميدز والزمالك في الدوري من قبل رابطة الأندية.
باتشيكو: غياب الأهداف "النقطة السلبية" الوحيدة فى مواجهة الزمالك
أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن النقطة السلبية الوحيدة التي افتقدتها مباراة الفريق أمام الزمالك هي تسجيل الأهداف، مشددا على أن الفريقين قدما مواجهة قوية تكتيكيا وبدنيا ومشيدا بلاعبي بيراميدز الذين قدموا مواجهة ممتازة ولم ينقصهم سوى التسجيل، والفريق كان قريبا بالفعل من الخروج بالثلاث نقاط لولا سوء التوفيق في إنهاء بعض الفرص السهلة.
يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق مساء اليوم، الجمعة، من أجل مشاهدة ملخص لفريق القطن الكاميروني قبل مواجهته غداً بدوري أبطال أفريقيا، ويشاهد كولر مع لاعبيه ملخص لأداء الفريق الكاميروني في مباراتيه أمام صن داونز والهلال السوداني في دور المجموعات والتي خسرهما القطن.
تعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى فيوتشر و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
قال البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه عندما جاء لتدريب الفريق واجه بعض المشاكل الفنية وسعى لإيجاد حلول لها، وحقق البطولات مؤكداً أن كرة القدم تعتمد على الفوز، مشيراً إلى أنه يعمل على مساعدة اللاعبين.