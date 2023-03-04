شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يحسم الجدل فى القرارات التحكيمية بلقاء بيراميدز والزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل، عقل الخبير التحكيمى، أن الحكم الدولي محمد عادل تمتع بلياقة بدنية جيدة، وبذل جهدا كبيرا للتواجد بالمكان المناسب أغلب فترات اللقاء الذى جمع بين بيراميدز والزمالك، الذى أقيم مساء اليوم وانتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وأضاف عقل في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 أن الحكم كان موجودا فى الميعاد وتدخل بالصافرة واحتسب 42 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، كما أنه أحسن تقدير العقوبات الانضباطية، وأشهر البطاقة في 3 مناسبات لفريق بيراميدز لكل من أحمد فتحى، على جبر، دونجا مقابل إنذارين للزمالك، من نصيب مصطفى شلبى، ناصر منسى، في الوقت الذى كان رحيما مع دونجا، وأغفل إشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب "طرد" في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وتابع عقل: "المساعدان ظهرا بيقظة وتمركز جيد وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، كما أشارا على 5 حالات تسلل طبقا للبروتوكول، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما سيطر الحكم الرابع بشكل جيد على المنطقة الفنية وتعامل بهدوء مع الأجهزة الفنية".

وقال عقل: "الـVAR تواصل بشكل جيد طبقا للبروتوكول (التشيك الصامت)، ولم يكن هناك شىء مؤثر لاستدعاء الحكم إلى شاشة المراجعة، لكن تبقى ثقة الحكم ويقظة المساعدين وتعاون الرابع والـVAR هم أسباب نجاح اللقاء تحكيما".