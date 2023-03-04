شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 3/1 فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: سموحة على الشمس 3/2، وسبورتنج على الصيد 3/0، وادى دجلة على الزهور 3/0. وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب وادي دجلة بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.

من ناحية أخرى، أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3.

وحال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023.