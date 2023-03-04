شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها رد خالد لطيف أمين صندوق نادى الزمالك على الأنباء التى تداولت بشأن وقف قيد النادى الأبيض ومنعه من ضم لاعبين جدد لثلاث فترات قيد بسبب مستحقات نادي الإفريقي التونسي.

بيج رامى ينافس على لقب أرنولد كلاسيك فجر السبت

مواجهة صعبة يخوضها فجر غد السبت البطل المصري العالمي بيج رامي نجم كمال الأجسام، عندما يخوض منافسات بطولة ارنولد كلاسيك في للاعبين المحترفين في الوزن المفتوح بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق مساء اليوم، الجمعة، من أجل مشاهدة ملخص لفريق القطن الكاميروني قبل مواجهته غداً بدوري أبطال أفريقيا، ويشاهد كولر مع لاعبيه ملخص لأداء الفريق الكاميروني في مباراتيه أمام صن داونز والهلال السوداني في دور المجموعات والتي خسرهما القطن.

تعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى فيوتشر و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

رد خالد لطيف أمين صندوق نادى الزمالك على الأنباء التي تداولت بشأن وقف قيد النادى الأبيض ومنعه من ضم لاعبين جدد لثلاث فترات قيد بسبب مستحقات نادي الإفريقي التونسي، بعد انضمام المهاجم التونسي سيف الجزيري إلى الزمالك.

حصد الرماة المصريون 9 ميداليات، اليوم الجمعة، في مختلف المراحل ببطولة الجائزة الكبرى، التي تقام ضمن منافسات البطولة الأفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها مصر فى الفترة من 2 وحتى 5 مارس الجاري والمقامة بنادى الصيد المصرى.

قال البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه عندما جاء لتدريب الفريق واجه بعض المشاكل الفنية وسعى لإيجاد حلول لها، وحقق البطولات مؤكداً أن كرة القدم تعتمد على الفوز، مشيراً إلى أنه يعمل على مساعدة اللاعبين.