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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 3-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بضرورة الانتفاضة في مباراة القطن الكاميروني غداً بدوري أبطال أفريقيا.

كولر يعقد جلسة مع لاعبى الأهلي لمتابعة مباراتى القطن قبل لقاء الغد

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق مساء اليوم، الجمعة، من أجل مشاهدة ملخص لفريق القطن الكاميروني قبل مواجهته غداً بدوري أبطال أفريقيا، ويشاهد كولر مع لاعبيه ملخص لأداء الفريق الكاميروني في مباراتيه أمام صن داونز والهلال السوداني في دور المجموعات والتي خسرهما القطن.

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بضرورة الإنتفاضة في مباراة القطن الكاميروني غداً بدوري أبطال أفريقيا، موضحاً لهم أن لقاء الغد لابد أن يكون مُصالحة الجماهير وكذلك تصحيح المسار الأفريقي.

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، أن المباريات المتبقية للفريق بدور المجموعات تُعد بمثابة "نهائي كئوس" لابد من الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظ الأهلي في التأهل للدور التالي ، مُشيراً إلى أن الخسارة من الهلال بالسودان والتعادل مع صن داونز بالقاهرة وضع الأهلي في موقف مُحرج.

اختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم لمباراة القطن الكاميروني، التي ‏تقام مساء غد السبت على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

عُقد ظهر اليوم ،الجمعة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، التي ‏تقام مساء غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

ينوي السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الغد ضد القطن الكاميرونى في اللقاء المؤجل من الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن التشكيل الذي خاض به مباراته الأخيرة الداخلية في الدوري المصري والتي تعادل فيها بهدف لكل فريق.

يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الجمعة الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره القطن الكاميرونى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.