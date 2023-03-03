سقوط الزمالك في فخ التعادل مع بيراميدز .. الأهلي يتصدر الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - سقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي مع بيراميدز في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 33 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

جاءت بداية المباراة هجومية من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، وسنحت أول فرصة للزمالك في الدقيقة الرابعة من ركنية نفذها زيزو لتتهيأ الكرة أمام نبيل دونجا الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بيراميدز، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل.

وسنحت أول فرصة لبيراميدز في الدقيقة 16 من تسديدة لمصطفى فتحي شتتها الدفاع، وفي الدقيقة 22 كاد سيف الجزيري أن يستغل خطا من بلاتي تورية ولكن أسامة جلال تدخل في التوقيت المناسب وأبعد الكرة، وكاد مصطفى فتحي أن يسجل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 33 بعدما توغل داخل منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة قوية حولها حسام عبد المجيد لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 35 دفع الجهاز الفني لبيراميدز بأحمد توفيق بدلًا من أحمد فتحي، وكاد فخر الدين بن يوسف أن يحرز هدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 من رأسية علت عارضة مرمى الزمالك.

وكثف الفريقان محاولاتهما الهجومية في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوى، وحصل مصطفى شلبي على بطاقة صفراء للخشونة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد فتوح بدلا من محمد عبد الشافي، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لمحمود دونجا لاعب بيراميدز للخشونة مع سيف جعفر، وفي الدقيقة 58 كاد إبراهيم عادل أن يحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض من انفراد بالمرمى إلا أن محمد صبحي أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 62 دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد بلحاج وناصر منسي بدلا من سيف فاروق جعفر وسيف الجزيري، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لعلي جبر لاعب بيراميدز للخشونة مع مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 80 دفع الجهاز الفني للزمالك بيوسف أسامة بدلا من مصطفى شلبي، في حين دفع الجهاز الفني لبيراميدز بأحمد سامي وفخري لاكاي ووليد الكرتي بدلا من أسامة جلال وفخر الدين بن يوسف ومحمود دونجا.

وفي الدقيقة 82 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لناصر منسي للخشونة، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 20

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023 بعد انتهاء الجولة 20 من عمر المسابقة.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 نقطة وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثالث بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 36 نقطة ثم الزمالك في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري حاليا كالتالي :

1- الأهلي 41 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- فيوتشر 39 نقطة

4- الاتحاد السكندري 36 نقطة

5- الزمالك 33 نقطة

6- المقاولون العرب 32 نقطة

7- غزل المحلة 27 نقطة

8- فاركو 26 نقطة

9- أسوان 25 نقطة

10- المصري البورسعيدي 25 نقطة

11- سيراميكا 24 نقطة

12- سموحة 24 نقطة

13- طلائع الجيش 17 نقطة

14- الداخلية 17 نقطة

15- إنبي 17 نقطة

16- الإسماعيلي 15 نقطة

17- حرس الحدود 15 نقطة

18- البنك الأهلي 14 نقطة

يذكر أن هناك 3 مباريات مؤجلة بين حرس الحدود والأهلي من الجولة 16 وبين الأهلي والمقاولون العرب من الجولة 17 بالإضافة لمباراة الأهلي والإسماعيلي من الجولة 18 ومباراة الزمالك وسيراميكا من الجولة 19.

وجاءت نتائج مباريات الجولة 20 كالتالي :

سموحة 3 : 0 حرس الحدود

غزل المحلة 1 : 2 أسوان

طلائع الجيش 3 : 4 الاتحاد السكندري

إنبي 1 : 2 المصري البورسعيدي

سيراميكا كليوباترا 2 : 1 البنك الأهلي

الأهلي 1 : 1 الداخلية

فاركو 2 : 1 المقاولون العرب

فيوتشر 0 : 0 الإسماعيلي

بيراميدز 0 : 0 الزمالك