شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد جلسة مع لاعبى الأهلي لمتابعة مباراتى القطن قبل لقاء الغد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق مساء اليوم، الجمعة، من أجل مشاهدة ملخص لفريق القطن الكاميروني قبل مواجهته غداً بدوري أبطال أفريقيا، ويشاهد كولر مع لاعبيه ملخص لأداء الفريق الكاميروني في مباراتيه أمام صن داونز والهلال السوداني في دور المجموعات والتي خسرهما القطن.
ويرغب المدير الفني في الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الكاميروني الذى سيخوض مباراة الغد دون ضغوط عكس الأهلي لذا لابد من الأستعداد له بشكل قوي من أجل الفوز.
ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات، فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات، فيما يأتى الأهلي ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين، فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.
على صعيد متصل، أكد مارسيل كولر أن مباراة القطن الكاميروني غداً بطولة أفريقيا قوية وصعبة ولا بديل فيها عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ المارد الأحمر في التأهل للدور التالي.
ويلتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في السادسة من مساء غد، السبت، باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد والذي أُقيم ظهر اليوم، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، إن ترتيب المجموعة حالياً غير جيد وليس منطقياً أن يكون ترتيب الأهلي مُتأخرا في المجموعة، كما هو الآن لكن الفرصة قائمة لتصحيح الأوضاع بدءاً من غد".
وشدد المدرب السويسري على أن جميع مواجهات دور المجموعات قوية وسنخوض مواجهة القطن بدافع الفوز فقط، والأهلي فريق كبير وقادر على تصحيح مساره الأفريقي.
وعن وجود عدد كبير من الغيابات في الأهلي الفترة الحالية، قال كولر: "نواجه أزمة بالفعل بسبب كثرة الغيابات للإصابات لكن هذا لن يؤثر على الأهلي في مباراة القطن غدًا، لأن الأهلي فريق كبير ولديه قائمة كبيرة وبدائل كثيروة قادرة على تعويض الغيابات لأي سبب".
وأوضح كولر أن عن عدم مشاركة برونو سافيو وأيمن أشرف يعود للإصابة فقط، مُعلقاً: "استبعاد الثنائي جاء بسبب الإصابة وليس بسبب "الحب والكُره" مثلما يُردد البعض".
وأوضح كولر أنه لم يقوم بتقييم تجربته مع الأهلي حتى الآن، وإن كان يرى إنها جيدة فقد خاض معه 26 مباراة خسر 3 منها فقط، كانت أول خسارة أمام ريال مدريد الإسباني ببطولة العالم للأندية وكانت أمام أقوى فريق في العالم، وتابع كولر: "أكتر ماتش زعلت إننا خسرناه كان أمام الهلال السوداني مؤخراً بدوري أبطال أفريقيا".
وواصل: "لا بد من تقييم التجربة والنظر إليها منذ البداية وليس وفقاً لآخر عدة مباريات فقط"، موضحاً أن كأس العالم للأندية برىء من تراجع مستوى الأهلي الفترة الأخيرة، لكن الترجع قد يكون له بالمستوى الذهني للاعبين، خاصة أننا نتعامل مع (بني آدمين) ووارد أن يحدث ذلك لي لاعب في العالم".
وبرر كولر اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة العربية، قائلاً: "الاعتذار عن البطولة العربية ليس له علاقة بدروري الأبطال، فالمشاركة في البطولة العربية تأتي بعد نهاية الموسم بـ5 أيام، وهذا سيكون له تأثير كبير على الإصابات، لأن الفريق لن يحصل على راحة كافية قبل انطلاق الموسم الجديد، لذا فضّلت إراحة اللاعبين وعدم المشاركة في البطولة".