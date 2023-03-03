شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد جلسة مع لاعبى الأهلي لمتابعة مباراتى القطن قبل لقاء الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق مساء اليوم، الجمعة، من أجل مشاهدة ملخص لفريق القطن الكاميروني قبل مواجهته غداً بدوري أبطال أفريقيا، ويشاهد كولر مع لاعبيه ملخص لأداء الفريق الكاميروني في مباراتيه أمام صن داونز والهلال السوداني في دور المجموعات والتي خسرهما القطن.

ويرغب المدير الفني في الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الكاميروني الذى سيخوض مباراة الغد دون ضغوط عكس الأهلي لذا لابد من الأستعداد له بشكل قوي من أجل الفوز.

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات، فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات، فيما يأتى الأهلي ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين، فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.