شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، ترتيب جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز، عقب إقامة اليوم الجمعة 3 / 3 / 2023 مباراتان، ضمن الجولة الـ20 من عمر المسابقة، حيث التقى فيوتشر مع الإسماعيلى، وواجه الزمالك نظيره بيراميدز.

بيراميدز والزمالك يتقاسمان نقاط المباراة بتعادل سلبى فى الجولة الـ 20

تعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مباراة فيوتشر و الإسماعيلى بالدورى الممتاز

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى فيوتشر و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

مابولولو الاتحاد السكندري 9

أحمد الشيخ غزل المحلة 9

أحمد سيد زيزو الزمالك 8

رمضان صبحي بيراميدز 7

رزقي حمرون فاركو 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6

رفيق كابو إنبي 6

جوزيف أوشايا المقاولون 5

حسام حسن سموحة 5

محمد حمدي بيراميدز 5

محمد شريف الأهلي 5

فاجري لاكاي بيراميدز 5

كريم بامبو البنك الأهلي 5

عبد الرحمن خالد المقاولون 5

مصطفى فتحي بيراميدز 5

مروان حمدي المصري 5