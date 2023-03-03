شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى ينافس على لقب أرنولد كلاسيك فجر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة صعبة يخوضها فجر غد السبت البطل المصري العالمي بيج رامي نجم كمال الأجسام، عندما يخوض منافسات بطولة ارنولد كلاسيك في للاعبين المحترفين في الوزن المفتوح بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وينافس بيج رامي على لقب ثانى البطولات الكبرى في كمال الأجسام، التي تحمل اسم البطل الأسطوري والممثل الشهير أرنولد شوارزينجر، بولاية اوهاسو الأمريكية.

ويشارك في البطولة هذا العام مع بيج رامي بطل فريق كوسكواد الذي سبق له الفوز بلقب أرنولد كلاسيك بالبرازيل، كل من الأمريكي نيك والكر صاحب المركز الثالث في نسخة مستر أولمبيا 2022، والإنجليزي سامسون داوودا الحاصل على المركز السادس، والأمريكي أندرو جاك القادم بقوة، والهولندي وليام بوناك، والأمريكي شون كلوريدا حامل لقب مستر اولمبيا في وزن 212 في العام الماضي.

ويعول بيج رامي نجم فريق كوسكواد على التتويج باللقب بعد خسارته لقب مستر أولمبيا في نسختها الأخيرة لصالح هادي شوبان، حيث احتل رامي المركز الخامس ما ترتب عليه جدلا واسعا في الأوساط العالمية في ظل قناعة الكثيرين بأحقيته في الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالى بعد تتويجه بلقب مستر أوليمبيا في نسختي 2020، و2021.

وأعلن بيج رامى في وقت سابق أنه قرر المشاركة في نسخة أرنولد كلاسيك هذا العام لتعويض خسارته لقب مستر أولمبيا من ناحية، ولمصالحة عشاقه وجماهيره الذين أحزانهم فقده اللقب الأخير، ولرغبته في بدء التجهيز مبكرا لنسخة مستر أولمبيا 2023 التي ستقام في شهر أكتوبر القادم، حيث دخل معسكرا مغلقا فى دبي قبل البطولة، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع من منافسات أرنولد كلاسيك.

وتحظى بطولة أرنولد كلاسيك باهتمام عالمي كبير كونها واحدة من أهم بطولات المحترفين، بالإضافة إلى أنها تحمل اسم البطل الشهير أرنولد شوارزينجر.