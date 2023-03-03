شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى.. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الجمعة 3 / 3 / 2023 مباريتين ضمن الجولة الـ20 من عمر المسابقة، حيث التقى فيوتشر مع الإسماعيلى، وواجه الزمالك نظيره بيراميدز.

بيراميدز والزمالك يتقاسمان نقاط المباراة بتعادل سلبى فى الجولة الـ 20

تعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مباراة فيوتشر و الإسماعيلى بالدورى الممتاز

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى فيوتشر و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز