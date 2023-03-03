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نتائج مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الجمعة 3 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 3 / 3 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى فيوتشر مع الإسماعيلى، وواجه الزمالك نظيره بيراميدز.

بيراميدز والزمالك يتقاسمان نقاط المباراة بتعادل سلبى فى الجولة الـ 20

تعادل  بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بيراميدز والزمالك يتقاسمان نقاط المباراة بتعادل سلبى فى الجولة الـ 20

التعادل السلبى يحسم مباراة فيوتشر و الإسماعيلى بالدورى الممتاز

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى فيوتشر و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

التعادل السلبى يحسم مباراة فيوتشر و الإسماعيلى بالدورى الممتاز

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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