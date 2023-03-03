شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الجمعة 3 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 3 / 3 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى فيوتشر مع الإسماعيلى، وواجه الزمالك نظيره بيراميدز.

بيراميدز والزمالك يتقاسمان نقاط المباراة بتعادل سلبى فى الجولة الـ 20

تعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مباراة فيوتشر و الإسماعيلى بالدورى الممتاز