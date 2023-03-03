شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الزمالك قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز ونعمل على عودة الثقة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه عندما جاء لتدريب الفريق واجه بعض المشاكل الفنية وسعى لإيجاد حلول لها، وحقق البطولات مؤكداً أن كرة القدم تعتمد على الفوز، مشيراً إلى أنه يعمل على مساعدة اللاعبين.

وكشف فيريرا خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى عقب المباراة أن هناك أموراً تحدث بالزمالك، لافتاً إلى أن مهمته في الوقت الحالي، تتمثل في العودة باللاعبين إلى ما كان يفعلوه بالماضى، وعودة الثقة إليهم حتى في حالة عدم الفوز.

وأوضح البروفيسور أنه من الصعب وضع الصفقات الجديدة بشكل سريع في التشكيل الأساسي، ومؤكداً أنهم لابد من حصولهم على وقت من أجل الدخول بشكل تدريجي مع الفريق، حتى يكتسبوا مزيد من الانسجام والنتأقلم.

أشار فيريرا إلى أن لاعبى الزمالك قدموا مباراة جيدة أمام بيراميدز اليوم رغم التعادل السلبى في اللقاء الذى جمعهم على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تابع فيريرا:"الفريق قدم مباراة جيدة وكان هناك تنافس في الشوط الأول، وأعلم أن الفريق يواجه مشاكل في إنهاء الفرص والكرة لا توصل إلى الخط الأخير،ونعلم أن أهم شي هو الفوز والتوفيق لم يكن حليفنا الفترة الماضية، وأتوجه بالتهنئة لنادي بيراميدز على الأداء الذي قدمه".

واختتم فيريرا :"ما حدث بلقاء اليوم هو إيجابي، حتى يفهم اللاعبون بأنهم قادرون على اللعب بشكل جيد، لذلك نعمل على مرور الأزمة".