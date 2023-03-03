شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهزم شبابه بسداسية استعدادا لمواجهة الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الكرة الأول بالنادي المصري على فريق الشباب "الأمل" بالنادي، وذلك بسداسية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بمعسكر الفريق ببورسعيد، استعدادا لمباراة طلائع الجيش في الدوري.

ويجهز حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عبده يحيى مهاجم الفريق لقيادة هجوم المصري في اللقاء المرتقب أمام الطلائع، وذلك بعدما تعرض مروان حمدي للطرد في اللقاء الماضي أمام إنبي ليتأكد غيابه عن مباراة الطلائع المرتقبة، وكان المصري قد عاد إلى التدريبات الأربعاء الماضي، استعدادا للجولة القادمة، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب الفوز على إنبي.

وعقد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببورسعيد استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حذرهم خلالها من انتفاضة لاعبي طلائع الجيش في المباراة المقبلة بعد الهزيمة التي تلقاها في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وشدد حسام حسن على ضرورة الابتعاد عن التهور والخشونة الزائدة في الملعب والتي كلفت الفريق حالتي طرد في مباراتين متتاليتين وأثرت على هزيمته أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يستعيد الفريق توازنه في اللقاء الثاني أمام بيراميدز ويتعامل سلبيا، ثم يفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددي.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 20 مباراة، فاز في 5مط مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 18 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 20 مباراة فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.