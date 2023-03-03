شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: إذا كان فيريرا يريد الدفع بالصفقات فلا بد أن يختار التوقيت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاروق جعفر، لاعب الزمالك الأسبق: "الزمالك في الشوط الأول لم يُقدم أي جديد، والفريقان كانا يخشيان بعضهما، كل مدرب يقول للاعبيه لا يجب أن نخسر، وهذا يضع الفريق في خطر، لا بد أن يخلق المدير الفني الدافع".

وانتهت المباراة بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي في إطار لقاءات الجولة الـ20 من الدوري. وأضاف جعفر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "يجب أن يتم تحضير اللاعبين معنويًا كما يتم تحضيرهم فنيًا، الشوط الثاني كان مليئًا بالمساحات وهذا يعني أن المعدل البدني للزمالك هبط، والتغييرات في بيراميدز ساهمت بشل كبير في الوصول لمرمى الأبيض".

وتابع جعفر: "إذا كان المدير الفني يريد الدفع بالصفقات فلا بد أن يختار التوقيت المناسب لدخولهم في المنظومة، لا يصح أن تدفع باللاعبين الجدد في مباراة قوية ومهمة".