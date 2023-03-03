تعرف على رسالة كولر للاعبى الأهلى لتحقيق الانتفاضة أمام القطن بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بضرورة الإنتفاضة في مباراة القطن الكاميروني غداً بدوري أبطال أفريقيا، موضحاً لهم أن لقاء الغد لابد أن يكون مُصالحة الجماهير وكذلك تصحيح المسار الأفريقي.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة الحفاظ على تركيزهم خلال مباراة الغد وأن يبتعدوا عن الأخطاء التي أرتكبوها الفترة الماضية وحرمت الفريق من الفوز مثلما حدث في مباريات الهلال السوداني وصن داونز بدوري الأبطال وكذلك الداخلية في الدوري

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الأهلي ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.

على صعيد متصل ، أكد مارسيل كولر أن مباراة القطن الكاميروني غداً بطولة أفريقيا قوية وصعبة ولا بديل فيها عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ المارد الأحمر في التأهل للدور التالي.

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني في السادسة من مساء غداً ، السبت، بإستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد والذي أُقيم ظهر اليوم ،الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة أن ترتيب المجموعة حالياً غير جيد وليس منطقياً أن يكون ترتيب الأهلي مُتأخر في المجموعة، كما هو الأن لكن الفرصة قائمة لتصحيح الأوضاع بدءاً من غداً.

وشدد المدرب السويسري على أن جميع مواجهات دور المجموعات قوية وسنخوض مواجهة القطن بدافع الفوز فقط والأهلي فريق كبير وقادر على تصحيح مساره الأفريقي.

وعن وجود عدد كبير من الغيابات في الأهلي الفترة الحالية ، قال كولر : نواجه أزمة بالفعل بسبب كثرة الغيابات للإصابات لكن هذا لن يؤثر على الأهلي في مباراة القطن غدًا لأن الأهلي فريق كبير ولديه قائمة كبيرة وبدائل كثيروة قادرة على تعويض الغيابات لأي سبب .

وأوضح كولر أن عن عدم مشاركة برونو سافيو وأيمن أشرف يعود للإصابة فقط ، مُعلقاً: أستبعاد الثنائي جاء بسبب الإصابة وليس بسبب "الحب والكُره" مثلما يُردد البعض.

وأوضح كولر أنه لم يقوم بتقييم تجربته مع الأهلي حتى الأن وأن كان يرى إنها جيدة فقد خاض معه 26 مباراة خسر 3 منها فقط ، كانت أول خسارة أمام ريال مدريد الأسباني ببطولة العالم للأندية وكانت أمام أقوىة فريق في العالم ، وتابع كولر : أكتر ماتش زعلت أننا خسرناه كان أمام الهلال السوداني مؤخراً بدوري أبطال أفريقيا .

وواصل: لابد من تقييم التجربة والنظر إليها منذ البداية وليس وفقاً لأخر عدة مباريات فقط ، موضحاً أن كأس العالم للأندية برئ من تراجع مستوى الأهلي الفترة الأخيرة لكن الترجع قد يكون له بالمستوى الذهني للاعبين ..خاصة وأننا نتعامل مع "بني أدمين" ووارد أن يحدث ذلك لي لاعب في العالم.

وبرر كولر إعتذار الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة العربية ، قائلاً: الإعتذار عن البطولة العربية ليس له علاقة بدروري الابطال، فالمشاركة في البطولة العربية تأتي بعد نهاية الموسم بـ 5 أيام ، وهذا سيكون له تأثير كبير على الإصابات لأن الفريق لن يحصل على راحة كافية قبل إنطلاق الموسم الجديد لذا فضّلت إراحة اللاعبين وعدم المشاركة في البطولة