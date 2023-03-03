شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: غياب الأهداف "النقطة السلبية" الوحيدة فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن النقطة السلبية الوحيدة التي افتقدتها مباراة الفريق أمام الزمالك هي تسجيل الأهداف، مشددا على أن الفريقين قدما مواجهة قوية تكتيكيا وبدنيا ومشيدا بلاعبي بيراميدز الذين قدموا مواجهة ممتازة ولم ينقصهم سوى التسجيل، والفريق كان قريبا بالفعل من الخروج بالثلاث نقاط لولا سوء التوفيق في إنهاء بعض الفرص السهلة.

شدد باتشيكو خلال المؤتمر الصحفى، على أنه خلال الفترة الماضية يعاني الفريق من غيابات واللعب بنقص كبير وإصابات، إلا إنه سعيد بأداء جميع اللاعبين ونجاحهم في تقديم أنفسهم بالصورة المطلوبة، وحاليا جميع عناصر القائمة جاهزة لأنها حصلت على الفرصة في اللعب من خلال عملية التدوير، وفي المرحلة المقبلة الكل جاهز وعلى قلب رجل واحد من أجل الفوز ومواصلة المشوار محليا وقاريا.

أوضح أن رمضان صبحي لاعب مهم للغاية وغيابه بالطبع يكون مؤثرا على أداء الفريق، والجهاز الطبي حاول عودته وتجهيزه وكذلك هناك إصابة مثل الشيبي ومن قبله وليد الكرتي قبل العودة من الإصابة، ولكن في النهاية لا يمكن أن يؤثر غياب لاعب على الأداء والكل جاهز والفريق مستمر في التطور والمنافسة على جميع المستويات.

أكد على أن هناك تكتيكات وخطط مختلفة يخوض بها الفريق المباراة، والتغييرات تكون في حدود وهدفها تطوير الأداء أو علاج مشكلة، والتغييرات بالفعل كانت جيدة في مواجهة الزمالك وبيراميدز كان الأفضل في الدقائق الأخيرة والأقرب للتسجيل لولا سوء التوفيق، ومشددا على أن محمد حمدي قدم مباراة قوية وكان قريبا من التسجيل، وكذلك العناصر الهجومية الأخرى قدمت مباراة قوية وبيراميدز لم يكن ينقصه سوى التسجيل، والدفاع هو الآخر قدم مواجهة ممتازة وكانت الأمور تسير على ما يرام.

برر باتشيكو تغيير أحمد فتحي في الشوط الأول بسبب حصوله على بطاقة صفراء ويسبب قوة المباراة والالتحامات القوية كان من الصعب استمراره خوفا من حدوث مشكلة والحصول على الإنذار الثاني، وبالفعل دفع بأحمد توفيق الذي قدم مباراة قوية، وهو لديه ثقة في كل لاعبيه وقدرتهم على تقديم أفضل مستوى وأداء.

وتعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.