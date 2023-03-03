حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 .

بيراميدز والزمالك يتقاسمان نقاط المباراة بتعادل سلبى فى الجولة الـ 20

تعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، أن المباريات المتبقية للفريق بدور المجموعات تُعد بمثابة "نهائي كئوس" لابد من الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظ الأهلي في التأهل للدور التالي ، مُشيراً إلى أن الخسارة من الهلال بالسودان والتعادل مع صن داونز بالقاهرة وضع الأهلي في موقف مُحرج.

اختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم لمباراة القطن الكاميروني، التي ‏تقام مساء غد السبت على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

تلقت إدارة نادي المقاولون العرب، خطابات رسمية لاستدعاء ثنائي الفريق الأوغندي جوزيف أوشايا والموريتاني امادو انياص لمنتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الشهر الحالي للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهله لنهائيات الامم الأفريقية مع منتخبي بلادهم .

حدد فرح عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، سعر دوكو دودو لاعب الفريق بـ 700 ألف دولار، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: سموحة يطلب 700 ألف دولار في دوكو دودو كحد أدنى ، بعد تألقه في بطولة شباب أفريقيا.

رد خالد لطيف أمين صندوق نادى الزمالك على الأنباء التي تداولت بشأن وقف قيد النادى الأبيض ومنعه من ضم لاعبين جدد لثلاث فترات قيد بسبب مستحقات نادي الإفريقي التونسي، بعد انضمام المهاجم التونسي سيف الجزيري إلى الزمالك.

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن مباراة القطن الكاميروني غداً بطولة أفريقيا قوية وصعبة ولا بديل فيها عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ المارد الأحمر في التأهل للدور التالي.

عقد حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، جلسة خاصة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببورسعيد استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حذرهم خلالها من انتفاضة لاعبى طلائع الجيش فى المباراة المقبلة بعد الهزيمة التى تلقاها فى اللقاء الماضى أمام الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.