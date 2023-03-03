عبد الله السعيد يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والزمالك

القاهرة - سامية سيد - اختير عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز رجلا لمباراة بيراميدز والزمالك في الدوري من قبل رابطة الأندية، وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب فى المباراة قبل مغادرة الملعب.

وتعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39، محتلاً المركز الثانى، بعدما خاض 20 مباراة، حقق الفوز فى 11، وتعادل فى 6، وخسر 3، فيما سجل لاعبوه 29 هدفا، وسكنت شباكه 14 هدفا.

وأرتفع رصيد الزمالك للنقطة 33، فى المركز الخامس، بعدما خاض 19 مباراة، فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.