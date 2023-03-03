شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول منافسات بطولة كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان جدول منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري بالقاهرة.

تنطلق منافسات البطولة يوم الثلاثاء 7 مارس بتصفيات السيدات على مجموعتين على أن تقام يوم الأربعاء 8 مارس تصفيات الرجال على 3 مجموعات.

ويعقد المؤتمر الصحفي للبطولة يوم الأربعاء 8 مارس في الرابعة عصرا.

وتقام يوم الخميس 9 مارس منافسات الدور نصف النهائي سيدات على مجموعتين.

وتلعب يوم الجمعة 10 مارس منافسات الدور نصف النهائي رجال على مجموعتين.

يتأهل 36 لاعبًا لنصف النهائي بواقع أول 15 في كل مجموعة بالإضافة إلى أصحاب أفضل 6 ارقام، ليتكون نصف النهائي من مجموعتين كل مجموعة 18 لاعبًا.

وتختتم منافسات الفردي يوم السبت 11 مارس بإقامة نهائي الرجال والسيدات ثم تتويج الفائزين.

الجدير بالذكر أنه يتأهل للنهائي 18 لاعبًا بواقع ال 7 الأوائل في كل مجموعة بالاضافة لاصحاب أفضل 4 ارقام في المجموعتين.

وتختتم البطولة يوم الأحد 12 مارس بإقامة منافسات التتابع المختلط ثم تتويج الفائزين.

ويشارك في منافسات البطولة 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و 76 لاعبة بالبطولة بالإضافة لـ 100 إداري و 36 ضيف ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فردًا، يمثلون 35 دولة وهم: " مصر ، الأرجنتين ، أستراليا ، النمسا ،بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، الصين ، التشيك، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، المجر ، الهند ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايلاند ، أوغندا ، أوكرانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية".

و حصلت مصر على حق استضافة البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لمواسم 2022 ، 2023 ، و 2024.